От кофе до говядины: еда становится самым большим бременем для окружающей среды

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 50 0

Экологический след человека складывается не только из перелетов, автомобилей и пластиковых пакетов.

Почему мясо плохо влияет на экологию: вред продуктов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Yahoo: еда становится самым большим бременем для окружающей среды

Экологический след человека складывается не только из перелетов, автомобилей и пластиковых пакетов. Все большую нагрузку на планету создает еда, которую мы покупаем каждый день. Производство мяса, молочных продуктов, кофе и ряда других привычных товаров требует огромных площадей, воды и энергии, а также связано с вырубкой лесов и выбросами парниковых газов. Об этом сообщило Yahoo.

Почему еда стала экологической проблемой

Сельское хозяйство занимает значительную часть пригодной для жизни суши и остается одним из главных факторов изменения ландшафтов.

Чтобы выращивать корм для животных, пасти скот, сажать кофе, сою, какао и другие культуры, во многих регионах мира вырубаются леса и исчезают естественные экосистемы.

То, что люди едят и как производится еда, играет ключевую роль в изменении климата, загрязнении воды, нагрузке на почвы и утрате биоразнообразия.

Почему чаще всего говорят о говядине

Говядина считается одним из самых «тяжелых» продуктов для окружающей среды. Для ее производства нужны большие пастбища и корма, а сами животные выделяют метан — парниковый газ, который значительно сильнее углекислого газа влияет на климат в краткосрочной перспективе.

По данным Stanford Woods Institute for the Environment, животноводство связано с 14–18% мировых выбросов парниковых газов, а почти 80% сельскохозяйственных земель в мире используются под скот или выращивание кормов для него.

Кофе тоже не так безобиден

Кофе кажется маленькой ежедневной привычкой, но его производство может быть связано с серьезной нагрузкой на природу.

В некоторых странах кофейные плантации расширяются за счет территорий, где раньше находились леса и места обитания диких животных. Кроме того, кофейное производство требует воды и может влиять на состояние почв.

Кофе стал одним из заметных факторов сельскохозяйственной вырубки лесов, а в некоторых регионах, включая Центральное нагорье Вьетнама, расширение плантаций связано с давлением на природные экосистемы.

Почему дело не только в одном продукте

Эксперты подчеркивают: проблема не в том, что один конкретный продукт нужно полностью исключить из рациона. Важнее общий пищевой рисунок.

Рацион с большим количеством красного мяса, молочных продуктов и продуктов, производство которых требует значительных ресурсов, обычно создает более высокий экологический след. При этом даже частичное сокращение мяса может заметно снизить нагрузку.

Исследование Оксфордского университета показало, что рацион с низким содержанием мяса связан примерно с 30% меньшим воздействием на окружающую среду по большинству показателей по сравнению с рационом людей, употребляющих много мяса.

Что можно изменить без радикальных запретов

Специалисты не обязательно призывают всех полностью отказываться от мяса, кофе или молочных продуктов. Более реалистичный подход — сократить самые ресурсоемкие продукты и чаще выбирать альтернативы.

Например, можно несколько раз в неделю заменять говядину птицей, рыбой, бобовыми или овощными блюдами. Также помогает сокращение пищевых отходов: выброшенная еда означает, что вода, земля, труд и энергия были потрачены впустую.

Почему это важно для обычного человека

Один человек не может в одиночку изменить всю мировую продовольственную систему. Но ежедневный рацион — это та сфера, где небольшие решения повторяются постоянно.

Если миллионы людей чаще выбирают менее ресурсоемкие продукты, покупают только нужное количество еды и меньше выбрасывают, это постепенно снижает давление на производство, землю и воду.

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