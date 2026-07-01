Утка Мерлин, шотландцы в барах и аккуратные фанаты: вирусные моменты ЧМ-2026

Yahоо: утка Мерлин стала неофициальным символом Чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира по футболу набирает обороты, но болельщики уже стали отдельными героями турнира. Одни превращают походы по американским закусочным в тревел-шоу, другие осушают бары, третьи убирают за собой стадионы, а мексиканская утка Мерлин и вовсе стала неофициальным символом праздника. Подборку вирусных моментов собрало Yahoo.

Немецкий фанат открыл для себя «святую землю»

Немецкий болельщик Фредди стал звездой социальных сетей не только из-за футбола, но и благодаря своим путешествиям по США. Он снимает видео о повседневной американской жизни: пробует еду в Waffle House, заезжает в Taco Bell и называет его «святой землей», а также восхищается Buc-ee’s в Техасе.

Для зрителей Фредди стал почти неофициальным гидом по Америке глазами европейского фаната.

Футболист из Новой Зеландии внезапно стал блогером-миллиоником

Защитник сборной Новой Зеландии Тим Пэйн неожиданно стал интернет-звездой. Его страница в соцсетях выросла с нескольких тысяч подписчиков до миллионов после кампании аргентинского блогера Валена Скарсини.

Идея была простой: найти «самого неизвестного» игрока турнира и сделать его знаменитым. Болельщики подхватили шутку, и Пэйн стал одним из самых обсуждаемых футболистов чемпионата.

Шотландские болельщики осушили бары Бостона

Шотландская «тартановая армия» громко заявила о себе в Бостоне. Тысячи болельщиков приехали поддержать сборную и так активно праздновали, что некоторые местные бары не успевали пополнять запасы пива.

Особенно популярным оказался шотландский лагер. По словам владельцев заведений, фанаты пили, пели и создавали такую атмосферу, будто Бостон на несколько дней превратился в Глазго.

Шотландцы устроили праздник на бейсболе

Шотландские болельщики отметились не только на футбольных матчах и в барах. Более десяти тысяч фанатов пришли на бейсбольный матч «Бостон Ред Сокс» на легендарном «Фенуэй Парк».

В килтах, с волынками и песнями они быстро стали главным событием вечера. Даже те, кто впервые оказался на бейсболе, устроили такую атмосферу, что зрители и игроки запомнили именно их.

Утка Мерлин стала талисманом

Домашняя утка по кличке Мерлин стала одной из самых трогательных звезд турнира. Птица появилась на улицах Мехико в миниатюрной форме сборной Мексики и быстро покорила болельщиков.

Мерлин стал символом радости после победы Мексики над ЮАР в стартовом матче. Его хозяйка Карла Гомес призналась, что популярность питомца стала для семьи неожиданностью.

Позже Мерлин даже побывал на официальных мероприятиях, но на матч его не пустили из-за правил ФИФА, запрещающих находиться животным на стадионах.

Японский фанат покорил всех одной фразой

Один из самых милых моментов турнира подарил японский болельщик Хирочика Накакуки. Перед матчем Японии с Нидерландами он дал интервью американскому телевидению и честно признался, что почти не говорит по-английски.

Но языковой барьер не помешал ему выразить эмоции. Его фраза: «Я не говорю по-английски, но я в восторге» — быстро разлетелась по соцсетям.

Японские болельщики снова убрали стадион

Японские фанаты вновь напомнили, почему их называют одними из самых уважительных болельщиков в мире. После матча они остались на трибунах и начали собирать мусор в специальные пакеты.

Для многих зрителей это стало неожиданностью, но для японских болельщиков такая практика давно стала традицией. Они считают уборку после себя знаком уважения к месту, командам и другим людям.

Норвежцы начали «грести» на трибунах и эскалаторах

Болельщики сборной Норвегии запустили один из самых зрелищных фанатских ритуалов турнира. После победы над Ираком они начали синхронно раскачиваться, будто гребут на драккаре викингов.

Видео быстро стало вирусным. Позже фанаты повторяли «греблю» не только на трибунах, но и на эскалаторах метро.

Первые недели чемпионата мира показали: турнир живет не только на поле. Болельщики уже создали собственную летопись ЧМ-2026 с историями, которые будут пересматривать еще долго после финального свистка.

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