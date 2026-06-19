Кулинарные ошибки: в какие блюда нельзя добавлять чеснок

Кандидат технических наук Быстров: чеснок подавляет вкус рыбных блюд

Люди часто считают чеснок универсальной приправой и добавляют его практически в любое блюдо, но такой подход может испортить вкус даже дорогих продуктов. Об этом изданию Life.ru рассказал кандидат технических наук, доцент и заместитель директора института «Высшая школа управления гостеприимством» Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

По словам специалиста, мощный аромат чеснока способен полностью перекрывать более тонкие вкусы, если использовать его бездумно.

«Чеснок — мощнейший вкусовой агент с острым, пряным и сернистым профилем. Его главная проблема в неумелых руках — способность полностью подавлять и искажать тонкие ароматы других продуктов», — объяснил Быстров.

В первую очередь, эксперт не советует добавлять чеснок в блюда из свежей рыбы и морепродуктов. Такие деликатесы, как сибас, дорада, качественный лосось или тунец, имеют тонкий аромат, который чеснок делает грубее. Сернистые соединения чеснока вступают в конфликт с природными компонентами рыбы, и вместо того, чтобы дополнить, они начинают подавлять вкус.

Также Быстров не рекомендует использовать чеснок в нежных сливочных соусах, например, в классическом Альфредо. Резкие чесночные нотки легко заглушают молочную сладость и бархатистую структуру сливок.

Коме того, в яичнице-глазунье или омлете чеснок при быстрой жарке не успеет приготовиться равномерно, начнет горчить и перебьет собственный вкус яиц.

Еще одна «запретная» категория — грибы. Их собственный аромат уже насыщенный и сложный, а чеснок, по мнению эксперта, создает ароматическую кашу, где теряются оба продукта.

Замыкают список некоторые виды азиатской лапши и супов с прозрачным бульоном, таких как японский рамен или вьетнамский фо-бо.

«Добавление чеснока сделает вкус плоским, резким и излишне агрессивным, убив всю ту многогранность, которую варили часами», — подчеркнул эксперт.

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