В кафе в Камышине выявили 43 нарушения после массового отравления

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

В прокуратуре региона возбудили уголовное дело после госпитализации людей, которые ели суши и роллы из местной точки питания.

Отравление в кафе у Волгограда: что выявили после проверки

Фото: ВКонтакте/Управление Россельхознадзора по РВАОиРК/rosselkhoznadzor61

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Россельхознадзор выявил 43 нарушения после массового отравления посетителей кафе в Камышине Волгоградской области. Специалисты установили производителей и поставщиков продукции животного происхождения, которая могла стать причиной заражения людей сальмонеллезом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной проверки стала информация в СМИ о пищевом отравлении жителей Камышина после посещения местного кафе. Специалисты вели обследование на месте работы предпринимателя, которому принадлежит заведение, с 17 по 19 июня. Когда сотрудники ведомства прибыли туда, кафе уже не работало.

Оказалось, что предприниматель нарушал сроки гашения электронных ветеринарных сопроводительных документов. Из-за выявленных нарушений владельцу кафе объявили предостережение о недопустимости несоблюдения обязательных требований.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Камышине Волгоградской области число жителей, которые обратились за медицинской помощью после употребления роллов, суши и салатов из местного кафе, выросло до 35 человек.

В прокуратуре Волгоградской области сообщали о возбуждении уголовного дела после госпитализации людей, которые ели суши и роллы из местного кафе.

Владельца кафе задержали правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Также известно, что Волгоградский областной суд 17 июня приостановил работу кафе «ЕвроАзия» на 60 суток.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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