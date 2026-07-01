В Монако задержали подозреваемого по делу о покушении на Ермолаева

В Монако правоохранители задержали иностранного гражданина в рамках расследования покушения на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева. Об этом сообщил телеканал Monaco Info.

Как уточнили в прокуратуре княжества, мужчину поместили под стражу для проведения необходимых следственных действий и проверки его возможной причастности к произошедшему. После завершения процессуальных мероприятий его отпустили, обвинения пока не предъявлены. Параллельно следователи допросили несовершеннолетнего, пострадавшего при взрыве.

Инцидент произошел вечером 29 июня возле жилого дома на улице Реверанд Пер Луи Фролла. По данным СМИ, тяжелые травмы получили три человека, один из них — сам Ермолаев. При этом власти Монако официально личности пострадавших не раскрывали.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину, который незадолго до взрыва оставил у входа в здание рюкзак. Предполагается, что именно в нем находилось взрывное устройство. После произошедшего подозреваемый покинул территорию Монако и был замечен во французском Босолее.

Следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе информацию о возможной причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к организации взрыва.

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