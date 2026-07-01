Собачья тоска: почему питомец воет, оставшись один дома

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 25 0

Громкие завывания в отсутствие хозяина могут говорить о тревожном диагнозе.

Почему собака воет, оставшись одна дома

Фото: www.globallookpress.com/Mario Kuhnke

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Зоопсихолог Капустина: собака воет, оставшись одна дома, из-за тревоги

Многие люди сталкиваются с тем, что их собака воет, оставшись одна дома. О том, чем может быть вызвано такое поведение, Life.ru рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.

В большинстве случаев вой спустя пару минут после ухода хозяина — это нормальная адаптивная реакция. Через подобное проходят почти все щенки и многие взрослые собаки.

При этом в некоторых случаях вой должен насторожить хозяина. Плохой знак, если собака издает громкие звуки все время отсутствия человека и после почти каждой отлучки. Это может свидетельствовать о диагнозе, который у зоологов известен, как тревога разлуки.

Тревога разлуки встречается у 14-20% особей, в группе риска — возбудимые и импульсивные животные. У них данное состояние может проявляться почти в десять раз чаще, чем у спокойных и уравновешенных собак.

Причиной тревоги разлуки может быть реакция на тревожное состояние хозяина перед уходом, недостаток физической нагрузки, а также страх громких звуков — грозы или салюта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как понять, чего хочет питомец и несчастен ли он.

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