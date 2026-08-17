«Жизнь заканчивается»: психотерапевт раскрыла главную причину депрессии у мужчин

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 32 0

Представители сильного пола нередко пытаются скрыть тревожные изменения в своем состоянии.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Психотерапевт Генварская: снижение потенции — главная причина депрессии у мужчин

Проблемы с потенцией могут стать одной из главных причин развития депрессивных состояний у мужчин. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала психотерапевт Диана Генварская.

«Основная причина у мужчин — это снижение эрекции. Они сумасшедшие по этому поводу и считают, что вся жизнь заканчивается», — сказала Генварская.

При этом специалист подчеркнула, что депрессия бывает разной. Она может возникнуть как реакция на тяжелую ситуацию или стресс, а может быть связана с нарушениями психики. Поэтому лечение в каждом случае зависит от причины.

Еще одна особенность мужской депрессии — «маскировка». Мужчина прибегает к алкоголю или психоактивным веществам, пытаясь таким образом справиться со своим состоянием, вместо того чтобы обратиться за помощью.

При подозрении на депрессию специалист рекомендует обратиться к специалисту, который правильно определит ее вид и назначит лечение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Великобритания стала лидером по числу жителей с проблемами ментального здоровья среди европейских стран. Более трети опрошенных британцев назвали свое психологическое состояние плохим, а около 30% сообщили о постоянном стрессе, депрессии или тревожных расстройствах.

При этом 60% нуждающихся в помощи не обращались к врачам в течение года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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