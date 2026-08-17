Умер бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 35 0

Он был также издателем газеты, автором и исполнителем песен.

Что известно об Андрее Соболеве

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умер бывший сенатор от Севастополя и издатель «Севастопольской газеты» Андрей Соболев. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня ушел из жизни Андрей Николаевич Соболев. В Севастополе его знали и любили. Он был издателем „Севастопольской газеты“, автором и исполнителем, поэтом-песенником, одним из героев Русской весны», — написал Развожаев в личном блоге.

Губернатор напомнил, что Соболев был депутатом первого созыва Законодательного собрания Севастополя, а позднее представлял город в Совете Федерации.

По словам Развожаева, Соболев занимал активную гражданскую позицию, поддерживал русский язык и культуру, а также помогал жителям Донбасса, доставляя гуманитарные грузы.

Андрей Соболев родился 1 декабря 1954 года. После воссоединения Крыма с Россией он стал первым сенатором от Севастополя и представлял регион в Совете Федерации с октября 2014 года по сентябрь 2017 года. В верхней палате парламента он входил в комитет по науке, образованию и культуре.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти журналиста Константина Максимова, много лет работавшего в РИА Новости. Он руководил зарубежными подразделениями агентства на Ближнем Востоке, а позже десять лет был советником главного редактора агентства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
85.01
0.47 98.34
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:10
Российские стрелки забрали половину наград на международных соревнованиях в ЮАР
23:40
Мощи Спиридона Тримифунтского доставили в Россию с Корфу
23:18
Умер бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев
23:00
«Это ужасно»: что известно о болезни Нелли Уваровой
22:52
«Жизнь заканчивается»: психотерапевт раскрыла главную причину депрессии у мужчин
22:33
Защита от кражи данных: что нужно настроить в новом телефоне в первую очередь

Сейчас читают

Политический сентябрь в США: запасайтесь попкорном
ЖКУ уходят в онлайн: что нужно знать об электронном формате счетов за коммуналку
Останутся без правительства? Что ждет США в сентябре
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео