Защита от кражи данных: что нужно настроить в новом телефоне в первую очередь

Эксперт по кибербезопасности Белый: уведомления на экране смартфона опасны

При покупке нового смартфона владельцу стоит сразу настроить защиту устройства, чтобы снизить риск кражи личных данных. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал эксперт по кибербезопасности Владимир Белый.

«Первое — это необходимо сделать сложный PIN-код или вход по биометрии в телефон», — сказал Белый.

Также эксперт рекомендует активировать антиспам- и антифрод-системы в банковских приложениях и установить фильтры нежелательных звонков.

Отдельное внимание стоит уделить уведомлениям на заблокированном экране. Белый советует отключить их отображение, чтобы посторонние не могли увидеть сообщения, в том числе от банков, если телефон окажется не у владельца.

Эксперт также призвал проверить разрешения установленных приложений. Нужно посмотреть, какие программы имеют доступ к звонкам, файлам, камере, микрофону и другим функциям устройства.

«Потому что если приложение создали мошенники, то они могут украсть все данные как раз, если этому приложению все разрешено», — сказал он.

Не стоит откладывать и обновления системы и программ. Они позволяют получать необходимые исправления, связанные с безопасностью и конфиденциальностью.

Еще одна полезная настройка — функция поиска устройства. Ее можно включить как на iPhone, так и на телефонах с Android, чтобы при необходимости определить местоположение устройства через аккаунт.

Белый также рекомендует установить отдельный PIN-код на SIM-карту. По словам специалиста, это поможет предотвратить использование SIM-карты злоумышленником после кражи телефона.

Для защиты информации на экране можно использовать специальное антишпионское стекло. Оно ограничивает видимость изображения под углом.

«Рекомендуется проходить разные базовые курсы по безопасности в интернете», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники могут получить доступ к банковским приложениям через вредоносные программы, которые маскируются под VPN.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.