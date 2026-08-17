Российские силы ПВО сбили 316 украинских беспилотников за день
Дроны ликвидировали сразу над несколькими регионами страны
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 316 украинских беспилотников за день. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в мессенджере МАКС.
«В течение дня, с 8:00 мск до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 316 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областями. Кроме того, средства ПВО работали над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
С начала СВО, которую президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года, украинские боевики регулярно осуществляют попытки атаковать объекты на территории РФ. Помимо беспилотников, ВСУ применяют ракеты, целями становятся гражданская инфраструктура и мирные жители.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Белгородской области в результате удара ВСУ по гражданскому автобусу погибла женщина, еще девять человек получили ранения. Пострадавшим оказали помощь медики Ракитянской больницы, после чего их направили на дальнейшее лечение в Белгород.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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