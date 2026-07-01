Полтонны кокаина в тушах тунца: в Петербурге накрыли канал наркопоставок из Эквадора

В Петербурге нашли 500 кг кокаина в контейнере с тунцом

Сотрудники ФСБ пресекли международный канал контрабанды кокаина в Россию. Об этом 1 июля сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, организатором поставки может быть гражданин России. Его подозревают в причастности к перевозке особо крупных партий наркотиков из Латинской Америки морским транспортом для дальнейшего незаконного сбыта.

Крупный груз обнаружили на территории контейнерного терминала в «Большом порту Санкт-Петербурга». В одном из контейнеров правоохранители нашли не менее 500 килограммов кокаина.

Наркотик прибыл из Эквадора и был спрятан среди легально ввезенной продукции — замороженных непотрошеных туш тунца.

В рамках расследования подозреваемого задержали и арестовали. У него изъяли цифровые носители с криптокошельками, на которых находились 613 тысяч долларов, 13 премиальных наручных часов общей стоимостью более 1,3 миллиона долларов, а также пять автомобилей, предварительно оцененных не менее чем в 130 миллионов рублей.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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