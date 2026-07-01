Киев требует от Евросоюза более шести миллиардов евро из Европейского фонда мира

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Алена Куликова
Алена Куликова 51 0

Эти средства изначально предназначались для возмещения расходов стран-членов ЕС.

Киев требует средства на нужды ВСУ

Фото: Reuters/Ruben Sprich

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Киев обратился к Европейскому союзу с требованием передать Украине 6,6 миллиарда евро из бюджета Европейского фонда мира, сообщили Reuters со ссылкой на официальное письмо министра обороны Украины.

Эти средства изначально предназначались для возмещения расходов стран-членов ЕС, которые поставляли вооружение и военную технику украинской стороне.

Суть запроса заключается в том, чтобы перенаправить указанную сумму напрямую Украине, минуя государства-компенсаторы. В письме написали, что такой шаг позволил бы ускорить процесс закупок новых вооружений для нужд Вооруженных сил Незалежной, но данная инициатива уже столкнулась с явным противодействием со стороны отдельных европейских стран.

В частности, Польша официально заявила о своем намерении не отказываться от причитающихся ей компенсаций за переданное Украине военное имущество. Варшава настаивает на том, что выделенные из фонда средства должны быть распределены в соответствии с первоначальными правилами, которые предусматривают возврат затрат именно странам-донорам.

Ранее, писал 5-tv.ru, большинство украинцев хотят переговоров с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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