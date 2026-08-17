Жительница Старого Оскола набросилась на брата с серпом за съеденные огурцы

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 33 0

Семейная ссора из-за банки домашних заготовок закончилась для мужчины госпитализацией.

В Старом Осколе женщина набросилась на брата с серпом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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В Старом Осколе 53-летняя женщина напала на 58-летнего брата с серпом после ссоры из-за маринованных огурцов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России «Старооскольское».

«Конфликт между родственниками произошел на бытовой почве. По предварительным данным, подозреваемую разозлило, что брат съел без разрешения маринованные ею огурцы», — говорится в сообщении.

По версии следствия, когда мужчина умывался, сестра нанесла ему не менее четырех ударов серпом по голове и телу, после чего скрылась.

Раненого мужчину полицейские заметили на улице. Он истекал кровью и плохо ориентировался в пространстве. Сотрудники доставили его в больницу, где врачи определили, что он получил вред здоровью средней тяжести.

Полицейские вскоре нашли и задержали подозреваемую. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Уфе 16-летняя школьница напала с ножом на двух сестер. Пострадавших девочек с ранениями доставили в больницу, а подозреваемую задержали. Полиция выясняет причины и обстоятельства случившегося.

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