«Стоит попробовать»: Анна Седокова призвала бывшую жену Тиммы пойти работать

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 40 0

Певица заявила, что не отдаст деньги чужому ребенку.

Анна Седокова призвала бывшую жену Тиммы пойти работать

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

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Анна Седокова призвала бывшую жену Тиммы пойти работать

Певица Анна Седокова жестко ответила на критику в свой адрес и призвала первую жену покойного Яниса Тиммы устроиться на работу. Об этом артистка заявила в своем личном блоге, комментируя требования родственников спортсмена вернуть им квартиру.

После смерти латвийского баскетболиста его близкие обвинили Седокову в том, что она продала недвижимость, оставшуюся после Тиммы, и присвоила деньги себе. Певица уверяет: жилье приобреталось в ипотеку, которую она выплачивала самостоятельно. Сейчас родные спортсмена пытаются оспорить брачный договор Седоковой и Тиммы, чтобы наследство досталось его сыну от первого брака.

«Я должна забрать деньги у своего ребенка. Детей, у меня их трое. И отдать их ребенку, который к этим деньгам не имеет никакого отношения, все верно?» — заявила экс-солистка «ВИА Гры».

Седокова подчеркнула, что оплачивала ипотеку сама и у нее есть подтверждающие справки.

«Ни копейки не было там Яниса», — отметила артистка.

Она также недоумевает, почему должна отдавать деньги бывшей жене спортсмена, которая, по ее словам, уже много лет живет с другим мужчиной в квартире, оставленной Тиммой, и никогда не работала.

«Я вот работаю с 16 лет. Детей своих обеспечиваю и подняла сама. Никогда ничего ни у кого не просила. Просто пахала. Наверное, стоит прекратить охотиться на деньги других людей и попробовать такую штучку, как „работа“?» — возмутилась певица.

Она также заявила, что не намерена извиняться, поскольку полтора года молчала, пока «уничтожали и сливали гадкую информацию в прессу» про нее и ее детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать погибшего баскетболиста Яниса Тиммы Аусма впервые прокомментировала поведение его бывшей супруги Анны Седоковой. Родственница спортсмена заявила, что готова была простить артистку за многое, включая финансовые потери Яниса и многочисленные семейные конфликты, которые, как она считает, провоцировала Седокова. Тем не менее Аусма подчеркнула, что не находит оправдания тому, как Седокова, по ее словам, отнеслась к организации похорон — тело прислали в пластиковом мешке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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