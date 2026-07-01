Gallup: две трети украинцев хотят скорейшего начала мирных переговоров с Россией

Две трети украинцев хотят, чтобы Киев как можно быстрее начал переговоры с Москвой и взял курс на дипломатическое урегулирование вооруженного конфликта. Об этом говорят результаты исследования, проведенного американской транснациональной аналитической и консалтинговой компанией Gallup.

«В 2026 году почти каждый четвертый взрослый (24%) считает, что Украина должна продолжать боевые действия… А 66% считают, что она должна стремиться к скорейшему прекращению конфликта путем переговоров», — сказано в соответствующей публикации.

Согласно итогам исследования, начиная с 2024 года количество украинцев, желающих мирного урегулирования и прекращения боевых действий, только растет. Однако представители компании не приводят уточняющих данных, таких как даты проведения опросов, число респондентов и статистическая погрешность.

Российский лидер Владимир Путин неделей ранее напомнил, что диалог с Киевом был прерван по инициативе украинской стороны. При этом Москва, как и прежде, готова к продолжению переговоров на основе достигнутых в Стамбуле договоренностей. ВСУ наносят все новые удары по регионам РФ, подчеркнул президент, и их цель — создание видимости превосходства накануне возможного возобновления контактов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола также заявлял о готовности в любое время вернуться к переговорам с Украиной и начать с той точки, на которой они оборвались. Он сказал, что Путин в любом комментарии относительно конфликта указывает на однозначное стремление Москвы к политико-дипломатическому урегулированию.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине обеспокоились угрозой потери европейской помощи после теракта в Монако. В результате взрыва — покушения на семью предпринимателя Вадима Ермолаева — пострадали три человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.