Погиб, спасая брата-инвалида: житель Курской области стал жертвой атаки БПЛА
Пенсионер решительно кинулся в огонь.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мужчина погиб при пожаре в Курской области, спасая брата-инвалида из огня
Житель Курской области погиб при пожаре после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Он пытался спасти брата-инвалида из огня, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере МАКС.
По его словам, трагедия произошла в поселке Велье Рыльского района.
«Вражеский беспилотник атаковал дом, в котором жил мужчина-инвалид. Из-за удара начался пожар. Чтобы спасти хозяина дома, в огонь кинулся его брат», — написал Хинштейн.
Губернатор уточнил, что соседи помогли мужчине вытащить брата-инвалида через окно. Сам герой, к сожалению, не выбрался.
«Василию Васильевичу было 69 лет. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким этого мужественного человека. Поступки всегда громче слов», — подчеркнул губернатор.
Накануне российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника в небе над регионами РФ.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ, в попытке атаковать цели в глубине территории России, начали применять британские беспилотные летательные аппараты. Это выводит соучастие Лондона на новый уровень.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 8 авг
- Не подходите: в Курской области ВСУ маскируют взрывчатку под пакеты из-под сока
- 5 авг
- Один погиб, шестеро ранены: ВСУ атаковали Курскую область
- 31 июл
- Майнинг запретили в Московском регионе и части Курской области до 2032 года
- 20 июл
- Военкоров «Известий» наградили за работу в Курской области
- 19 июл
- Два человека ранены в Льгове в результате атаки ВСУ
- 19 июл
- Три человека пострадали в результате ударов ВСУ по Курску и Льгову
- 16 июл
- Дрон ВСУ атаковал женщину на мопеде в Курской области
- 11 июл
- В Курской области мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ
- 9 июл
- Пострадавшая в ДТП с машиной первого замгубернатора Курской области скончалась
- 9 июл
- Первый замгубернатора Курской области попал в ДТП
Читайте также
80%
Нашли ошибку?