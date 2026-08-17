Погиб, спасая брата-инвалида: житель Курской области стал жертвой атаки БПЛА

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 25 0

Пенсионер решительно кинулся в огонь.

Мужчина погиб при атаке БПЛА в Курской области

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

Мужчина погиб при пожаре в Курской области, спасая брата-инвалида из огня

Житель Курской области погиб при пожаре после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Он пытался спасти брата-инвалида из огня, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере МАКС.

По его словам, трагедия произошла в поселке Велье Рыльского района.

«Вражеский беспилотник атаковал дом, в котором жил мужчина-инвалид. Из-за удара начался пожар. Чтобы спасти хозяина дома, в огонь кинулся его брат», — написал Хинштейн.

Губернатор уточнил, что соседи помогли мужчине вытащить брата-инвалида через окно. Сам герой, к сожалению, не выбрался.

«Василию Васильевичу было 69 лет. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким этого мужественного человека. Поступки всегда громче слов», — подчеркнул губернатор.

Накануне российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника в небе над регионами РФ. 

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ, в попытке атаковать цели в глубине территории России, начали применять британские беспилотные летательные аппараты. Это выводит соучастие Лондона на новый уровень.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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