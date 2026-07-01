Криптокошельки и люксовые часы: что нашли у фигуранта дела о кокаине в Петербурге

У фигуранта дела о кокаине в Петербурге нашли люксовые часы и криптокошельки

У арестованного по делу о контрабанде 500 килограммов кокаина из Эквадора в Россию нашли крупные активы. Об этом сообщило информагенство Интерфакс.

По данным правоохранителей, у россиянина изъяли цифровые носители с криптокошельками, на которых находилось 613 тысяч долларов. Кроме того, у фигуранта обнаружили 13 премиальных наручных часов общей стоимостью более 1,3 миллиона долларов.

Также у арестованного нашли пять автомобилей. Их совокупная оценочная стоимость составляет не менее 130 миллионов рублей.

ФСБ заявила о пресечении международной схемы по ввозу кокаина на территорию России. Информацию 1 июля распространил Центр общественных связей спецслужбы.

По версии ведомства, к организации поставки причастен россиянин. Его связывают с морским каналом доставки особо крупных партий наркотиков из Латинской Америки, предназначенных для последующего сбыта.

Партию обнаружили в контейнере на территории «Большого порта Санкт-Петербург». При досмотре правоохранители изъяли не менее 500 килограммов кокаина.

Запрещенное вещество, прибывшее из Эквадора, замаскировали под законный импорт: наркотики спрятали среди замороженных непотрошеных туш тунца.

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