Напал в воде: аллигатор оторвал женщине руки во Флориде

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

За неделю в штате произошло уже три нападения хищников на людей.

Нападения аллигаторов на людей где происходят причины

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во Флориде аллигатор оторвал женщине руки

В американском штате Флорида аллигатор напал на 31-летнюю Бриттани Кларк, когда она плавала в реке Эконлокхатчи вместе с бойфрендом и другом. Об этом сообщил журнал People.

Трагедия произошла 28 июня. По данным издания, хищник схватил женщину в воде. Ее бойфренд попытался отбить пострадавшую у аллигатора и смог вытащить ее из пасти животного.

Кларк экстренно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. В результате нападения женщина получила смертельные травмы — хищник оторвал ей обе руки.

Это стало уже третьим нападением аллигатора на человека во Флориде за неделю. За день до трагедии хищник атаковал несовершеннолетнего рыбака. Аллигатора длиной около 2,4 метра удалось поймать. Мальчика госпитализировали, его травмы не угрожали жизни.

Еще один случай произошел 21 июня на реке Рейнбоу. Тогда аллигатор напал на мужчину. Хищника тоже удалось поймать, а пострадавший после лечения в больнице вернулся домой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.27
0.62
Царь без короны: астролог раскрыла правду о знаке зодиака Лев

Последние новости

17:53
«Едва выживает»: ООН оказалась на грани финансового истощения
17:49
СК начал проверку после гибели актера из «Бригады» Высоковского
17:47
«Мы строим страну»: партия «Новые люди» провела съезд в Москве
17:37
Напал в воде: аллигатор оторвал женщине руки во Флориде
17:33
Кушнер и Уиткофф обсудили с эмиром Катара ситуацию на Ближнем Востоке
17:23
В Омске пассажир маршрутки напал на водителя с ножом и лишил его глаза

Сейчас читают

Его забрала вода: скромная жизнь и трагическая смерть звезды «Бригады» Александра Высоковского
Реформу семейной ипотеки неожиданно отложили
Криптокошельки и люксовые часы: что нашли у фигуранта дела о кокаине в Петербурге
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео