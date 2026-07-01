В Москве арестовали двух молодых людей по делу о нападении на сотрудников ДПС

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 38 0

Суд избрал меру пресечения фигурантам после инсценировки ДТП.

Фигуранта дела о нападении на ДПС в Москве арестовали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Обвиняемого в нападении на инспектора ДПС в Москве отправили под арест

Суд в Москве арестовал двух обвиняемых по делу о нападении на сотрудника ДПС в центре столицы после инсценированного дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным издания, под стражу до 29 августа заключены молодые люди в возрасте 18 и 19 лет. Они были задержаны 29 июня на территории Московской области.

Следственный комитет России установил, что инцидент произошел в районе Китай-города. По версии следствия, группа молодых людей организовала имитацию наезда на пешехода. Впоследствии, когда на место прибыл инспектор ДПС для разбирательства, участники конфликта повели себя агрессивно: высказывали угрозы, допускали оскорбления, а один из них пытался нанести удар сотруднику.

Как уточнил потерпевший водитель, он двигался по улице со скоростью около 40 км/ч и заметил девушку, которая шла по проезжей части. После снижения скорости она намеренно упала на дорогу, после чего к ней подошли находившиеся рядом молодые люди.

По словам водителя, злоумышленники требовали у него денежные средства в размере от 5 до 10 тысяч рублей, однако он отказался и вызвал сотрудников ГИБДД. В ходе разбирательства один из участников частично признал вину и заявил о раскаянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании двух подозреваемых в нападении на сотрудника ДПС. По данным правоохранительных органов, они атаковали инспектора во время оформления дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы. Оба фигуранта были задержаны полицией.

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