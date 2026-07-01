Нельзя трогать: ученый предостерег от ошибок при встрече с шаровой молнией

Сбить шаровую молнию или пытаться накрыть ее тканью смертельно опасно

Шаровая молния остается одним из самых загадочных атмосферных феноменов, механизм возникновения которого до сих пор до конца не изучен. Тем не менее специалисты уже знают, каких действий при встрече с ней следует избегать. Об этом Газете.ру рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА Святослав Литвинов.

По словам эксперта, самой серьезной ошибкой считается любая попытка взаимодействовать с шаровой молнией. Ученый отметил, что современные гаджеты, включая смартфоны, не влияют на ее поведение, однако не стоит пытаться фотографировать редкое явление, накрывать его тканью или обливать водой.

«Наиболее разумная тактика при появлении шаровой молнии — спокойное удаление на безопасное расстояние без резких движений. Пока механизм ее существования не раскрыт, осторожность остается единственной универсальной мерой безопасности», — отметил Литвинов.

Специалист также пояснил, что если шаровая молния появилась рядом с автомобилем, покидать машину не рекомендуется. Металлический корпус транспортного средства выполняет функцию защитного экрана и снижает воздействие атмосферного электричества на находящихся внутри людей.

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