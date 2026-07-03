Собянин: завершается реконструкция двух зданий школы в районе Ивановское

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 25 0

Особое внимание уделяется пришкольной территории, где в скором времени появятся футбольное поле и площадки для сдачи норма ГТО.

Собянин рассказал о ходе реконструкции школы в Ивановском

Фото: МАХ/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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В Москве завершается реконструкция двух зданий школы «Южное Измайлово» на Челябинской улице в районе Ивановское. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По его словам, завершить все ремонтные работы планируется до 1 сентября, чтобы школьники с самого начала учебного года смогли воспользоваться универсальными и специализированными учебными кабинетами, пространствами для мероприятий и занятий в группах, а также медиатекой, лабораторно-исследовательским комплексом для изучения естественных наук, спортивным, гимнастическим и обеденным залами.

В обновленном трехэтажном здании для 750 учеников создадут современную образовательную среду: лабораторно-исследовательский комплекс для естественных наук, медиатеку, трансформируемые пространства для групповой работы и многофункциональную зону для мероприятий. Здание школы оформлено в одном из новых цветовых решений — песочно-оливковом.

Особое внимание уделяется пришкольной территории, где появится полноценное спортивное ядро с футбольным полем, беговой дорожкой, площадками для сдачи норм ГТО и игр в стритбол.

Как отметил Собянин, школа продолжит углубленное изучение точных наук и предложит ученикам широкий выбор секций — от тхэквондо до театрального искусства.

Как ранее писал 5-tv.ru, в конце июня мэр Москвы сообщил о возведении нового спортивного комплекса рядом с современными жилыми кварталами в Щербинке.

На территории высадят ели и клены, сделают живые изгороди из кизильника, уложат газон, установят скамейки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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