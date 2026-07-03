Новый ГОСТ: микроволновка должна выдержать возгорание картошки и не сгореть

Росстандарт утвердил новый ГОСТ для СВЧ-печей

Новый ГОСТ, который может привести к всплеску домашних экспериментов, появился в России. Росстандарт утвердил требования к СВЧ-печам. Помимо правил маркировки и эксплуатации микроволновка должна выдержать ряд испытаний. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев провел опасные тесты, чтобы вам не пришлось рисковать в своей в квартире.

Человек с огнетушителем наготове, длинный провод и стол, от которого стараемся держаться на почтительном расстоянии.

«Я похож на маньяка, который сейчас будет совершать какие-то безумства», — сказал корреспондент Станислав Григорьев.

Мы проводим тест микроволновой печи по методике, которую придумал Росстандарт. Ведомство утвердило новый ГОСТ для известного всем бытового прибора.

Вообще, мир стандартов во всем мире довольно причудлив. Инженеры постоянно придумывают все новые и новые требования по безопасности и унификации. Но в этот раз они превзошли сами себя. Документ 60335-2-25 «частные требования к микроволновым печам» описывает удивительный способ испытаний.

В СВЧ нужно положить неочищенный картофель, ждать, пока он воспламенится, а потом еще и проверить, как микроволновка изолирует пламя. Двенадцать минут она должна спасать ваш дом от пожара. Специалисты говорят: если вы такое сделали, то уже априори — забывчивый безумец. А хороший бытовой прибор просто не даст вам поджечь дом.

«Если это известный бренд или бренд, который себя показал с положительной стороны и прошел все сертификации Евросоюза, то в любом случае будет выдерживать длительное горение внутри печи», — сказал технический эксперт Павел Трухачев.

Внутри может быть датчик дыма, который отключит микроволновку, ну или еще какая-нибудь защита. Но нас же интересуют печи максимально дешевые, которых полно на российском рынке. И тут не все однозначно. Кладем картофелину внутрь, ждем результат.

Другие эксперты сообщили нам: обращать внимание нужно не столько на печь, сколько на схему ее подключения. Нельзя вешать микроволновку на один удлинитель, например, с чайником.

«Никаких дополнительных потребителей не нужно ставить. Насчет удлинителя забудьте. Только лишь стационарная розетка, в которую положен вот этот кабель. Два с половиной квадрата», — сказал руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победеносцев.

Ждем, когда картошка сгорит или взорвется. Из печки валит дым, но горения нет. Ждем долго, почти полчаса. Наконец, терпение заканчивается, и к изрядно потемневшей картофелине подкладываем зажигалку. Картошка съежилась, но не загорелась. Зажигалка расплавилась, но из-за отсутствия искры и воздуха не воспламенилась.

«И даже зажигалка не взорвалась. То есть вот такая хорошая микроволновка с защитой от дурака нам попалась», — сказал корреспондент.

Мы категорически не рекомендуем повторять такие эксперименты дома. А Росстандарту предлагаем придумывать методики поинтереснее. Кстати, прежний ГОСТ на микроволновки от 2011 года был довольно вкусным. Для оценки качества печей он предлагал готовить сладкий яичный крем и бисквитный пирог.

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