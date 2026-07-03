Актер Бурунов не увлекся трендом на огородничество из-за высокой занятости

Актер театра, кино и телевидения Сергей Бурунов хитро улыбнулся, отвечая на вопрос корреспондента 5-tv.ru о его отношении к современному тренду на огородничество. Востребованный артист, живущий в кипящей Москве, едва успевающий ознакомиться со всеми предложениями о сотрудничестве, не спешит на покой — за город, к грядкам и лейкам. Пока он старается маневрировать между проектами и все силы отдает работе. Хотя мысли о долгожданном отдыхе от шумного города иногда посещают.

«Ну что ж, я, наверно, близок к этому. Пока я стараюсь (жить) в энергосберегающем режиме. Очень много сил отдано в индустрии, творчеству, не побоюсь этого слова, до грядок пока не дошел. Это тоже, вы знаете, энергозатратная очень история», — сказал Бурунов на открытии летней террасы О2 Restaurant.

В то же время дачники в России становятся все моложе. Не первый год жители страны приобщаются к тренду на загородную жизнь и интересуются садоводством. В прошлом году аналитики компании «МегаФон» изучили обезличенные данные абонентов и пришли к выводу, что даже среди пользователей 14-17 лет интерес к огородам вырос на 34%. Молодежь посещает сайты, посвященные огородничеству, выбирает цифровой детокс и отдых на природе.

В 2026 году ситуация не изменилась. Зумеры, родившиеся со смартфонами в руках, оборудуют грядки в ящиках на балконах, делятся в соцсетях советами по выращиванию рукколы, базилика и других культур. И дело вовсе не в экономии — в магазине купить дешевле. Для молодежи это не способ выживания, а приятное хобби и отдых от цифровой нагрузки. В отличие от своих бабушек и дедушек, современные огородники не кормятся с огорода, а просто пробуют новое и интересное, а еще стремятся сделать увлечение эстетичным и «инстаграмным».

В соцсетях молодые люди видят звездные примеры. Британский экс-футболист Дэвид Бекхэм обустроил целую ферму в Оксфордшире. У него растут цветы и ягоды, зелень и овощи, есть даже собственная пасека, куры и собаки. Собрав урожай, спортсмен с удовольствием готовит и радует близких. Для тех, кто хочет присоединиться к Бекхэму, ранее 5-tv.ru публиковал инструкцию по борьбе с вредителями — кротами, осами, тлей и другими врагами огорода.

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