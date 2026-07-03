«Я не уполномочен это комментировать»: Бурунов отказался говорить о свадьбе
Колечко для любимой уже на подходе?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Актер Сергей Бурунов наотрез отказался комментировать тему свадьбы
Актер Сергей Бурунов наотрез отказался комментировать тему свадьбы, когда журналист задала ему вопрос «Не умудрился ли он еще жениться». Корреспондент 5-tv.ru побывала на открытии летней террасы О2 Restaurant, где и застала этот не самый приятный разговор актера с представительницей СМИ.
Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» сделал легкое замечание журналистке, будто она «не смогла удержаться», чтобы ни с того ни с сего задать такой личный вопрос. Поэтому эту тему Бурунов закрыл моментально. Неужели шоу-бизнес совсем скоро потеряет завидного холостяка?
«Мы не настолько с вами близки, чтобы я обсуждал такие темы. Я не уполномочен это комментировать», — заявил он.
Тем не менее, он все-таки отметил, что здоровый, счастливый брак меняет мужчину в лучшую сторону.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, у заядлого холостяка Сергея Бурунова появилась девушка. Пара вместе, по данным СМИ, больше полугода. Рядом с возлюбленной актер явно расцвел: он стал чаще улыбаться, а также существенно сбросил вес, по его словам, благодаря сексу, режиму и спорту.
Бурунов мало что говорит на публике о своей второй половинке. Единственное, что известно — это то, что девушка во всем его поддерживает, следит за его образом жизни и стилем.
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