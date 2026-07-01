Более 170 тысяч часов в эфире: «Россия 24» отмечает 20-летие

О том, что происходит в нашей стране и мире, в круглосуточном формате уже 20 лет узнают зрители телеканала «Россия 24». 1 июля 2006-го года ВГТРК совершила революцию в отечественном вещании, организовав первый информационный канал, который работает 24 часа.

Коллектив компании поздравил Владимир Путин. Президент России подчеркнул, что за прошедшие годы телеканал прочно занял место среди ведущих отечественных СМИ, завоевал доверие широкой зрительской аудитории и стал авторитетным источником информации.

Об истории совершенно нового в свое время новостного формата — корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Это безусловно стало явлением в телевизионной жизни, да вообще в жизни большой страны. 2006 год — новости в полном и оперативном смысле этого слова в России только недавно и появились. И тут — новый круглосуточный новостной телеканал. Настоящий интеллектуальный и технический вызов. Надо было совершить если не революцию, то прорыв. Методом проб и ошибок.

«Никакого информационного канала тогда в таком, американском понимании, не было. Кроме аналогов CNN. В России мы стали пионерами, и, соответственно, „Россия 24“ эволюционировал до того, что сейчас, наверное, основополагающим для нас является не телевизионный сюжет и не документальный фильм, специальный репортаж, а именно прямое включение», — рассказал заместитель генерального директора ВГТРК, главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов.

С главным редактором «России 24» Евгением Бекасовым записываем интервью в историческом месте — седьмой студии. Именно отсюда впервые прозвучало первое: «Здравствуйте, в эфире…» С тех пор многое изменилось. Но принцип остался прежним.

«Впервые удалось создать такое ощущение сопричастности в России. Потому что страна огромная у нас. Люди могли единовременно видеть события, которые происходили у нас, в мире, в прямом эфире. Это было невероятно здорово», — рассказал заместитель генерального директора ВГТРК, экс-главный продюсер телеканала «Вести» Игорь Шестаков.

Именно они первыми начали формировать общее информационное пространство страны — от Камчатки и Владивостока до Калининграда. Чтобы в любой момент человек включил телевизор и точно узнал, что происходит.

Это и сейчас так. Сейчас «Россия 24» — один из главных источников информации. Вот, например, реакция президента во время одной из прямых линий на вопрос корреспондента.

— «Россия 24» — всегда на посту!

На посту — вот уже 20 лет. И позиций не теряют. К общероссийским, региональным и международным новостям прибавились мнения, политические и экономические программы. Но в новостях они до сих пор впереди. Хваленые «новые медиа» в интернете того лидерства отобрать не смогли.

«Объективность и проверяемость информации в интернете на порядок слабее. И, конечно, если человек хочет разобраться, не хочет тратить время на пустопорожние разговоры, думскроллинг, то ему надо, конечно, приходить к классическим медиа. Которые пока, в силу своих профессиональных обязанностей, должны новости проверять», — добавил Бекасов.

Более 170 тысяч часов эфира позади. Три четверти жителей страны называют «Вести 24» одним из главных источников информации. Десятки сюжетов в месяц превратились в сотни. Были иногда прямые включения — сейчас почти весь эфир идет одним прямым потоком.

Именно «Россия 24», например, впервые начала те самые стримы. Еще до того, как появился быстрый интернет и еще до того, как появилось это новое слово.

Они меняются вместе со временем. Но принцип остается прежним — только важные, только своевременные и только проверенные новости.

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