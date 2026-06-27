«Идешь в новую жизнь»: выпускники принесли свой бриг «Россия» на «Алые паруса-2026»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 99 0

Бывшие школьники вовсю ждут начала концертной части.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Алые паруса 2026

Выпускники принесли свой бриг «Россия» на «Алые паруса-2026» в виде шарика

Выпускники уже вовсю ждут начало торжественной части «Алые паруса-2026». Готовились они заранее. Ведь некоторые из них принесли свой собственный бриг «Россия» в виде шарика. Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

«Праздник „Алые паруса“ — это осознание того, что ты идешь в новую жизнь, вступаешь на следующую ступень и перед тобой открываются новые горизонты», — отметила выпускница Мария Пальщик.

И сегодня действительно для бывших школьников начнется путешествие во взрослую жизнь. Ведь не зря в центре сюжета концерта «Алые паруса — 2026» человек и его мечта. Режиссеры предложат взглянуть на мечту не как на абстрактное желание, а как на живой процесс, который начинается в детстве и проходит через весь жизненный путь.

В этот вечер зрители станут полноценными участниками шоу. Выпускников будут провожать в светлое будущее неметафорично. Специально для «Алых парусов» организаторы создали 15-метровый макет высокоскоростного поезда. Состав проедет по сцене на Дворцовой площади.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В 2019-м у праздника появился собственный бриг. Его назвали «Россия». В 2026-м бриг войдет в акваторию Невы в восьмой раз, чтобы поприветствовать выпускников. При создании брига конструкторы совмещали корабельностроительные методы и инновационные технологии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Алые паруса 2026
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