Совфед одобрил закон об ипотечных каникулах за второго или последующих детей

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

Поправки действуют для семей, в которых возраст первого ребенка не превышает 1,5 года.

Кому дадут ипотечные каникулы за рождение детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 года при рождении второго или последующего ребенка.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания СФ. В соответствии с ним в закон «О потребительском кредите (займе)» будут внесены поправки. Проект был подготовлен по поручению президента России Владимира Путина, он направлен на соцподдержку для россиян в случае рождения, усыновления или удочерения второго ребенка либо последующих детей.

Воспользоваться этим правом можно один раз за время действия кредитного договора. Длительность ипотечных каникул не может быть больше восемнадцати месяцев, а также не должна превышать время до достижения вторым и (или) последующими детьми возраста полутора лет.

Если проект будет подписан президентом, закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 1 июля 2026 года вступают в силу новые лимиты, утвержденные советом директоров Банка России. Нововведения коснутся потребительских кредитов, кредитных карт, автокредитов и ипотеки.

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