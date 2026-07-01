Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников в Пензе

Два человека пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие в Пензе, одного из них госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«К сожалению, на одном из предприятий ранены два человека», — сообщил губернатор.

Раненой женщине оказали помощь амбулаторно, ее отпустили домой. Мужчину с тяжелыми осколочными ранениями срочно прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее шестимесячный ребенок погиб в результате удара БПЛА ВСУ в Егорьевске в Подмосковье. Он оказался под руинами разрушенного дома и скончался по дороге в больницу.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны украинских боевиков с начала специальной военной операции (СВО), о ходе которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Противник использует не только БПЛА, но и атакует мирные приграничные населенные пункты ракетами.

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