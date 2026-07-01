Два человека пострадали при атаке украинских беспилотников в Пензе

Одного из раненых госпитализировали в реанимацию.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Два человека пострадали при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие в Пензе, одного из них госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
«К сожалению, на одном из предприятий ранены два человека», — сообщил губернатор.
Раненой женщине оказали помощь амбулаторно, ее отпустили домой. Мужчину с тяжелыми осколочными ранениями срочно прооперировали, его состояние оценивается как тяжелое.
Ранее шестимесячный ребенок погиб в результате удара БПЛА ВСУ в Егорьевске в Подмосковье. Он оказался под руинами разрушенного дома и скончался по дороге в больницу.
Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны украинских боевиков с начала специальной военной операции (СВО), о ходе которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Противник использует не только БПЛА, но и атакует мирные приграничные населенные пункты ракетами.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 30 июн
- Силы ПВО уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России за 14 часов
- 30 июн
- Лантратова: гибель младенца в Егорьевске из-за атаки ВСУ не имеет оправданий
- 30 июн
- В результате повторной атаки дронов ВСУ в Донецке погиб сотрудник МЧС России
- 30 июн
- Шестимесячный ребенок погиб в результате удара беспилотника ВСУ в Подмосковье
- 30 июн
- За ночь силы ПВО сбили 419 украинских беспилотников над регионами России
- 30 июн
- Средства ПВО уничтожили 50 дронов ВСУ на подлете к Москве
- 28 июн
- Украинские беспилотники уничтожили 14 школьных автобусов в Херсонской области
- 28 июн
- За ночь силы ПВО уничтожили 213 беспилотников ВСУ над регионами России
- 28 июн
- В Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА погиб человек
- 28 июн
- Врачи оценили состояние пострадавших при атаке БПЛА на «Самбекские высоты»
Читайте также
64%
Нашли ошибку?