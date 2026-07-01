Судороги и пена изо рта: в Бурятии подростку стало плохо после курения вейпа

В Бурятии у подростка начались судороги после курения вейпа

В Бурятии 14-летний школьник оказался в реанимации после курения электронной сигареты. Об этом сообщил республиканский наркологический диспансер.

Подростка экстренно доставили в больницу после того, как у него начались судороги, а изо рта пошла пена с примесью крови. Врачи диагностировали у пациента острую гипоксию — кислородное голодание головного мозга, причиной которого стало использование вейпа.

По словам специалистов, промедление с оказанием медицинской помощи могло привести к развитию инсульта. Произошедшее стало поводом для очередного предупреждения со стороны медиков.

Врач-психиатр-нарколог ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» Анна Нагаслаева рассказала, почему электронные сигареты представляют особую опасность для детей и подростков, а также призвала родителей внимательнее относиться к этой проблеме.

«Вейпы, как и любые приборы доставки никотина в организм, доставляют никотин по кровеносным сосудам, в основном это пагубно действует на центральную нервную систему. <…> Нужно смотреть, чем занимаются ваши дети, пользуются ли они такими приборами вообще», — отметила специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит регионам самостоятельно вводить временный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Новые полномочия начнут действовать с 1 марта 2027 года и сохранятся до 1 марта 2032 года.

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