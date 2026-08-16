Вход запрещен: одиноких мужчин не пускают на пляжи и в клубы Стамбула

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 24 0

Причины введения таких ограничений раскрыли местные менеджеры.

В Стамбуле одиноких мужчин не пускают в клубы и на пляжи

Фото: www.globallookpress.com/Onur Dogman

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В Стамбуле одиноким мужчинам закрыли вход на пляжи и в клубы

В Стамбуле мужчины без женского сопровождения столкнулись с ограничениями — их не пускают на пляжи и в ночные клубы. Об этом сообщает РИА Новости.

В агентстве заявили, что большинство платных городских пляжей, включая расположенные на Принцевых островах, отказываются принимать одиноких мужчин и мужские компании без дам. Так, на острове Бююкада лишь одно место допускает мужчин без женщин. При этом за вход требуют 900 турецких лир — это около 1500 рублей.

С такой же ситуацией можно столкнуться и в ночных клубах Стамбула и других турецких городов. Исключения отсутствуют даже для гостей из-за рубежа. Если турист приобрел билет на мероприятие заранее, то потраченные средства вернут, но во входе в заведение откажут.

Официально таких ограничений в стране нет, однако менеджеры клубов говорят о желании поддерживать гендерный баланс и устранять попытки домогательств и конфликты.

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