Гори оно огнем: Макрона раскритиковали за отпуск во время пожаров во Франции

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 33 0

Его оппоненты говорят о нежелании главы государства решать проблемы населения.

Макрон на Лазурном берегу во время пожаров и жары во Франции

Фото: www.globallookpress.com/L.Urman

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Оппозиция осудила Макрона за отдых на Лазурном берегу на фоне пожаров во Франции

Французская оппозиция раскритиковала президента страны Эммануэля Макрона после публикации его снимка с отпуска на Лазурном берегу в период, когда республику захлестнули лесные пожары на фоне аномальной жары. Об этом пишет издание Le Monde.

Главу государства заметили катающимся на гидроцикле возле своей летней резиденции Форт-де-Брегансон, которая находится недалеко от Французской Ривьеры. Фотографии были размещены на первой полосе журнала Paris-Match. По словам его оппонентов, сделанные снимки говорят о нежелании лидера страны заниматься внутренними проблемами.

Национальный секретарь партии «Европа-Экология-«Зеленые» Марин Тонделье сказала, что пока народ Франции борется с «апокалиптическим летом», Макрон «балует себя рекламной фотосессией». Первый секретарь Французской социалистической партии Оливье Фор упрекнул президента в отдыхе на фоне отсутствия у населения возможности отправиться в отпуск.

При этом в окружении главы республики заявили, что подобные снимки с отдыха политика публикуются в прессе уже около девяти лет.

Аномальная жара во Франции стала одной из самых продолжительных за всю историю наблюдений. В 75 департаментах страны объявлена угроза пожаров. Министр экологического перехода республики Моник Барбю считает, что ущерб может составить 10-15 миллиардов евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал о рекордных пожарах в ряде регионов Великобритании на фоне жары, которая, по словам местных синоптиков, продлится еще несколько недель. Ситуация может вызвать продовольственный кризис в стране.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Гори оно огнем: Макрона раскритиковали за отпуск во время пожаров во Франции

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