Гори оно огнем: Макрона раскритиковали за отпуск во время пожаров во Франции

Оппозиция осудила Макрона за отдых на Лазурном берегу на фоне пожаров во Франции

Французская оппозиция раскритиковала президента страны Эммануэля Макрона после публикации его снимка с отпуска на Лазурном берегу в период, когда республику захлестнули лесные пожары на фоне аномальной жары. Об этом пишет издание Le Monde.

Главу государства заметили катающимся на гидроцикле возле своей летней резиденции Форт-де-Брегансон, которая находится недалеко от Французской Ривьеры. Фотографии были размещены на первой полосе журнала Paris-Match. По словам его оппонентов, сделанные снимки говорят о нежелании лидера страны заниматься внутренними проблемами.

Национальный секретарь партии «Европа-Экология-«Зеленые» Марин Тонделье сказала, что пока народ Франции борется с «апокалиптическим летом», Макрон «балует себя рекламной фотосессией». Первый секретарь Французской социалистической партии Оливье Фор упрекнул президента в отдыхе на фоне отсутствия у населения возможности отправиться в отпуск.

При этом в окружении главы республики заявили, что подобные снимки с отдыха политика публикуются в прессе уже около девяти лет.

Аномальная жара во Франции стала одной из самых продолжительных за всю историю наблюдений. В 75 департаментах страны объявлена угроза пожаров. Министр экологического перехода республики Моник Барбю считает, что ущерб может составить 10-15 миллиардов евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал о рекордных пожарах в ряде регионов Великобритании на фоне жары, которая, по словам местных синоптиков, продлится еще несколько недель. Ситуация может вызвать продовольственный кризис в стране.

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