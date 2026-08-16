«Мы на фронте»: Розовский хочет видеть своим преемником человека из театра

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 11 0

Несмотря на возраст, режиссер не собирается уходить и проводит репетиции с большой энергией.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Марк Розовский заявил, что его преемником должен быть человек из команды

Народный артист России, художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский считает, что на его место должен прийти человек из команды, а не «со стороны». Об этом он заявил корреспонденту 5-tv.ru на открытии сезона в театре.

Рассуждая по поводу преемника, Розовский провел параллель между театром и фронтом.

«Если один солдат, который шел в атаку, или даже командир взвода, роты, который вел в атаку команду свою, погибает, его место должен занять кто-то из команды. Я думаю, что кто-то со стороны в нашей компании неприемлем», — считает худрук.

Артист также отметил, что руководить театром не должен даже самый одаренный человек, пришедший со стороны. При этом режиссер подчеркнул, что в свои 89 лет полон сил и не собирается думать об уходе.

«Мне 89, в следующем году 90, но я полон сил, я не все. По ступенькам трудно подниматься, но репетиции провожу с большой энергией и премьеру за премьерой выпускаю, это факт», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru писал об открытии Розовским 44-го сезона театра. На торжественном мероприятии он появился в черной маске и с бутылкой шампанского.

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