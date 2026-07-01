Врачи удалили двухкилограммовую опухоль новорожденной девочке в Самаре

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 39 0

Операция продолжалась около десяти часов.

Врачи удалили огромную опухоль девочке в Самаре

Фото: ВКонтакте/Самарская областная больница им. В.Д. Середавина/sokbseredavina

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Самаре врачи удалили новорожденной опухоль весом около двух килограммов. Об этом сообщила пресс-служба областной клинической больницы имени В. Д. Середавина.

«Специалисты Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина успешно провели сложнейшую операцию новорожденной девочке с редкой врожденной патологией — крестцово-копчиковой тератомой», — написали на странице учреждения в соцсетях.

Фото: ВКонтакте/Самарская областная больница им. В. Д. Середавина/sokbseredavina

Опухоль весила почти столько же, сколько сама малышка. Крестцово-копчиковая тератома — это редкое новообразование, которое развивается на первичных этапах внутриутробного формирования плода. В описываемом случае ее удалось выявить еще во время беременности в ходе пренатальной диагностики.

Операция продолжалась около десяти часов и прошла благополучно. Девочка идет на поправку, уже самостоятельно дышит и хорошо усваивает питание. Ее выписали из больницы вместе с матерью.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Чите врачи спасли пациентку после пяти остановок сердца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.27
0.52 89.27
0.62
Царь без короны: астролог раскрыла правду о знаке зодиака Лев

Последние новости

17:53
«Едва выживает»: ООН оказалась на грани финансового истощения
17:49
СК начал проверку после гибели актера из «Бригады» Высоковского
17:47
«Мы строим страну»: партия «Новые люди» провела съезд в Москве
17:37
Напал в воде: аллигатор оторвал женщине руки во Флориде
17:33
Кушнер и Уиткофф обсудили с эмиром Катара ситуацию на Ближнем Востоке
17:23
В Омске пассажир маршрутки напал на водителя с ножом и лишил его глаза

Сейчас читают

Его забрала вода: скромная жизнь и трагическая смерть звезды «Бригады» Александра Высоковского
Реформу семейной ипотеки неожиданно отложили
Криптокошельки и люксовые часы: что нашли у фигуранта дела о кокаине в Петербурге
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео