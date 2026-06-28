Уникальный случай: врачи впервые применили «искусственное сердце» в Забайкалье

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 36 0

Благодаря сложнейшей процедуре удалось спасти пациентку после пяти отказов кровеносной мышцы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кардиолог Ростовцев: врачи впервые применили ЭКМО в Забайкальском крае

Врачи, которые спасли пациентку в Чите после пяти остановок сердца, стали первыми в Забайкальском крае, кто провел экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). Об этом 5-tv.ru рассказал заведующий отделением кардиореанимации Дмитрий Ростовцев.

«В Забайкальском крае мы внедряем этот метод. Нам посчастливилось впервые провести успешную экстракорпоральную мембранную оксигенацию», — заявил медик.

Краевая клиническая больница впервые столкнулась с настолько сложным случаем. Пациентку доставили в крайне тяжелом состоянии, однако благодаря мастерски проведенной операции ее удалось спасти и благополучно выписать из стационара.

Метод ЭКМО очень сложен и требует подготовки на базе федеральных медицинских учреждений, подчеркнул Ростовцев. В процессе операции пациента переводят на аппарат, который временно берет на себя функции кровообращения, «искусственное сердце».

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи Краевой клинической больницы Читы спасли 51-летнюю пациентку, сердце которой пять раз останавливалось после обширного инфаркта. Операция длилась несколько суток.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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