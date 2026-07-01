В Омске пассажир маршрутки напал на водителя с ножом и лишил его глаза

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Конфликт между мужчинами перерос в потасовку.

Пассажир напал с ножом на водителя маршрутки в Омске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Сотрудники полиции задержали жителя Омска, подозреваемого в нападении на водителя маршрутного такси, в результате которого пострадавший лишился глаза. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Инцидент произошел в салоне микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 305. По данным следствия, конфликт между водителем и пассажирами возник во время поездки и сопровождался повышенным тоном. На остановке «Кристалл» один из пассажиров внезапно достал нож и несколько раз ударил 46-летнего водителя в область головы, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. В результате полученных травм он потерял правый глаз. Его состояние оценивалось как тяжелое.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Он был задержан по месту жительства на проспекте Королева. По данным правоохранительных органов, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.

Следственным отделом ОМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. По ходатайству следствия суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании подозреваемых в нападении на сотрудника ДПС. По данным правоохранительных органов, двое мужчин напали на инспектора во время оформления дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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В Омске пассажир маршрутки напал на водителя с ножом и лишил его глаза

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