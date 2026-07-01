Это не грязь: почему нельзя оставлять разряженные батарейки в устройствах

Физик Юрасов: оставленные в устройстве разряженные батарейки могут сломать его

Разряженные батарейки нельзя хранить внутри устройства. Об этом изданию Lenta.ru рассказал доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

Он объяснил, что даже если элемент питания разряжен, а устройством не пользуются, химические процессы внутри батарейки все равно протекают. По мере разряда элемент питания теряет стабильность, продукты химических реакций накапливаются, а давление внутри него увеличивается. Кроме того, металлические части батарейки подвергаются коррозии.

«Наиболее часто можно заметить белый, голубоватый или зеленоватый налет возле контактов батарейного отсека. Некоторые воспринимают его как обычную грязь, однако на самом деле это продукты химических реакций и коррозии», — уточнил физик.

Эти процессы могут разрушить металлические контакты, ухудшить проводимость и повредить токоведущие части устройства. Также со временем может нарушаться герметичность корпуса батареек, в результате чего наружу выходит электролит. Особенно часто это встречается как раз в тех случаях, когда элемент питания долго остается в корпусе устройства.

Все это может стать причиной поломки прибора. И даже замена батареек не приведет его к исправной работе, предупредил Юрасов.

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