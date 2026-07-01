Захарова: попытки говорить с Россией языком шантажа неприемлемы

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 48 0

В МИД РФ обозначили условия, при которых Москва готова продолжать переговорный процесс.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Попытки оказывать давление на Россию с помощью угроз и ультиматумов не приведут к результату. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавние высказывания главы украинского МИД Андрея Сибиги.

По словам дипломата, Москва не рассматривает подобный стиль общения как допустимый и готова вести диалог только с теми, кто действительно заинтересован в поиске устойчивого урегулирования.

«Для нас такой подход, равно как и попытки разговаривать с Россией языком шантажа, угроз, ультиматумов, категорически неприемлем», — заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что российская сторона готова к переговорам с конструктивно настроенными участниками, которые учитывают ситуацию «на земле», результаты предыдущих раундов переговоров, итоги российско-американского саммита на Аляске, а также позицию Москвы по устранению первопричин конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Киев обратился к Европейскому союзу с требованием передать Украине 6,6 миллиарда евро из бюджета Европейского фонда мира. Эти средства изначально предназначались для возмещения расходов стран-членов ЕС, которые поставляли вооружение и военную технику украинской стороне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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