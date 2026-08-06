«Устраивает Европу»: почему в Киеве жалуются на ракеты Patriot

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 83 0

Политолог Дудчак рассказал, почему Украина требует больше оружия у Запада.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Fischer; © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Политолог Дудчак объяснил, почему Киев жалуется на нехватку ракет для Patriot

Политолог Александр Дудчак в беседе с 5-tv.ru прокомментировал заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о нехватке ракет PAC-3 для американских систем Patriot. По словам эксперта, Киев таким образом пытается привлечь внимание союзников и объяснить возможные проблемы на фронте.

Ранее Сибига заявил, что Украине стало сложнее получать ракеты для комплексов Patriot. Министр отметил, что за каждую такую ракету Киеву приходится «буквально биться» с партнерами.

Дудчак считает, что подобные заявления украинских властей связаны с желанием добиться больших вложений от западных стран.

«Европа финансирует в том режиме, который устраивает Европу», — отметил политолог.

По его словам, страны Запада сами решают, сколько и какое вооружение передавать Украине. При этом у них есть и другие задачи, включая производство новых видов оружия и обеспечение собственных армий.

«Что у них в приоритете, то они и делают», — заявил эксперт.

Дудчак также отметил, что украинская сторона пытается показать союзникам, что без дальнейшей поддержки ситуация для Киева может стать сложнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных партнеров из-за задержек с поставками ракет для комплексов Patriot. По его словам, необходимые боеприпасы есть на складах в разных странах, однако решения об их передаче Украине пока не приняты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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