Захарова: Киев по указу Запада пытается втянуть в конфликт союзников России

Киевский режим продолжает курс на эскалацию конфликта и пробует втянуть в него ближайших союзников России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

По ее словам, украинские власти действуют по указаниям Запада. Она отметила, что такие действия укладываются в попытки Киева расширить конфликт и следовать подходам, продвигающимся странами НАТО.

«В этом же ряду и отчаянные попытки киевского режима масштабировать конфликт, втянуть в него и ближайших наших союзников, соседей, чего только они не делают», — отметила Захарова.

Представитель МИД России также заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский стремится спровоцировать дальнейшее обострение. Для этого Киев прибегает к терактам, атакам на гражданскую инфраструктуру и ударам по мирному населению России.

К тому же Захарова подчеркнула, что украинские власти не обладают политической самостоятельностью. Так, Киев, получая западное оружие и деньги, продолжает линию, заданную кураторами из Евросоюза и НАТО.

По словам представителя МИД России, европейские лидеры сами признают, что Россия на Украине противостоит коллективному Западу и его военным возможностям.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Запад оказывает давление на Москву, поскольку не может добиться победы на поле боя. Он также отметил, что ВСУ отступают по всем направлениям и переходят к террористическим методам.

На встрече с участниками специальной военной операции Путин заявил, что Россия фактически противостоит всему коллективному Западу в лице НАТО. По словам президента, Североатлантический альянс делает все для организации враждебных действий против России, а конфликт развязали именно его участники.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru. Захарова заявила, что попытки говорить с Россией языком шантажа неприемлемы.

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