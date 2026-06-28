В Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА погиб человек

Еще один мирный житель ранен.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Елисей Гуров
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Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате падения обломков летательного аппарата погиб человек. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в мессенджере МАКС.
«В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов. К сожалению, погиб один человек. Выражаю глубокие соболезнования его родным.», — написал губернатор.
Помимо этого, обломки украинских дронов упали в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Там, как уточнил губернатор, также пострадали частные дома. В результате происшествия был ранен один человек. Госпитализация не потребовалась. Ему оказали помощь на месте.
Еще Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки беспилотников ВСУ в городе произошло возгорание на территории одного их нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), повреждена линия электропередачи и газовая труба. Сотрудники экстренных служб работают на местах происшествий и устраняют последствия ночной атаки.
Ранее ВСУ атаковали музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области. В результате пострадали 12 человек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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