В Петербурге пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на сотрудника скорой помощи. По версии следствия, нетрезвая женщина ударила фельдшера стеклянной бутылкой по голове. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел в ночь на площади Искусств, куда бригада скорой помощи прибыла по вызову. По предварительной информации, 40-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, неожиданно напала на 25-летнего фельдшера.

После удара медик получил травмы и был доставлен в больницу. Его состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

Нападавшую задержали сотрудники полиции и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Омске пассажир маршрутки напал на водителя с ножом и лишил его глаза. Инцидент произошел в салоне микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 305. По данным следствия, конфликт между водителем и пассажирами возник во время поездки и сопровождался повышенным тоном.

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