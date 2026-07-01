В Петербурге пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи
Дебоширку задержали.
Фото, видео: Telegram/Росгвардия Петербурга/rosgvard78; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на сотрудника скорой помощи. По версии следствия, нетрезвая женщина ударила фельдшера стеклянной бутылкой по голове. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
Инцидент произошел в ночь на площади Искусств, куда бригада скорой помощи прибыла по вызову. По предварительной информации, 40-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, неожиданно напала на 25-летнего фельдшера.
После удара медик получил травмы и был доставлен в больницу. Его состояние врачи оценили как средней степени тяжести.
Нападавшую задержали сотрудники полиции и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Омске пассажир маршрутки напал на водителя с ножом и лишил его глаза. Инцидент произошел в салоне микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 305. По данным следствия, конфликт между водителем и пассажирами возник во время поездки и сопровождался повышенным тоном.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?