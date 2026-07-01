Два человека погибли из-за давки после победы Мексики в матче ЧМ-2026

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 33 0

Празднование выхода национальной команды в следующий раунд чемпионата мира закончилось катастрофой.

Два человека погибли в давке после победы Мексики в матче

Фото: Reuters/Armando Vega

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В столице Мексики два человека погибли во время массового скопления болельщиков после победы национальной сборной в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Jornada.

Трагедия произошла в Мехико. Жертвами давки стали 44-летний мужчина и 19-летняя девушка. По предварительным данным, причиной их смерти стало удушье.

Сборная Мексики обыграла Эквадор со счетом 2:0 и впервые с 1986 года сумела преодолеть первый раунд плей-офф мирового первенства. Этот успех вызвал бурные празднования среди болельщиков по всей стране.

В четвертьфинале мексиканская команда встретится с победителем противостояния между Англией и ДР Конго. Матч состоится 6 июля на стадионе «Ацтека» в Мехико и начнется в 03:00 по московскому времени.

Ранее стало известно о трагедии в семье аргентинского футболиста Лукаса Трехо, выступающего за клуб «Маритимо». Во время мощного землетрясения в Венесуэле погибли его жена Янина Маранелла и двое детей — сын Аарон и дочь Айнхоа.

Сам 38-летний спортсмен в момент удара стихии находился в Каракасе на матче. Получив страшные новости, он сразу вернулся домой и, по данным источника, двое суток вручную разбирал обломки, надеясь спасти близких.

Позже Трехо сообщили, что одного из детей могли увезти в больницу, однако найти его там не удалось. Спустя несколько часов подтвердилось, что супруга футболиста и оба ребенка погибли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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