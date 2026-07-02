Огурцы растут крючком? Ошибка может быть не в сорте

URA.RU: перепады температуры могут сделать огурцы кривыми

Ровные и хрустящие огурцы — мечта любого дачника. Однако даже при выращивании в теплице плоды нередко начинают искривляться. Специалисты Россельхозцентра объяснили URA.RU, почему овощи меняют форму и как вернуть урожаю товарный вид.

Одной из самых частых причин называют нехватку питания. При дефиците калия огурцы становятся грушевидными, а недостаток азота приводит к появлению небольших плодов, напоминающих крючки. В первом случае специалисты рекомендуют использовать зольный настой, а во втором — осторожно применять азотные удобрения, поскольку их избыток может спровоцировать активный рост ботвы в ущерб урожаю.

Не менее важен правильный полив. Огурцы плохо реагируют на пересыхание почвы и нерегулярное увлажнение. Поливать растения рекомендуется теплой водой под корень примерно раз в два дня.

Еще одна причина деформации — перепады температуры. Особенно часто проблема возникает ближе к концу лета, когда ночи становятся прохладнее. Чтобы избежать этого, огородникам советуют внимательно следить за проветриванием теплицы и не допускать сквозняков.

На форму плодов также влияет качество опыления. Если цветок был опылен плохо, огурец может вырасти светлым у плодоножки и искривленным. Для выращивания в закрытом грунте специалисты рекомендуют выбирать самоопыляемые сорта.

Кроме того, не стоит затягивать со сбором урожая. Переросшие плоды тормозят развитие новых завязей, из-за чего молодые огурцы могут формироваться неправильно.

Иногда причина вовсе не связана с уходом. Некоторые гибридные и так называемые китайские сорта генетически склонны к изогнутой форме плодов.

По внешнему виду растений можно определить, каких элементов им не хватает. Бледная листва и слабое образование завязей указывают на недостаток азота, темные листья с белой каймой и горечь плодов — на дефицит калия, а пятна на листьях могут говорить о нехватке магния. Желтеющие края листьев часто свидетельствуют о недостатке кальция или бора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что огурцы в теплице в конце июня быстро идут в рост, выпускают цветы и начинают закладывать первые завязи. Именно в этот момент им особенно нужна грамотная подкормка: без нее кусты могут сбросить часть будущего урожая, начать желтеть или формировать слабые плоды.

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