Огурцы пойдут ведрами: чем подкормить тепличные кусты в цветение

Подкормить огурцы в период цветения можно крапивой и кальциевой селитрой

Огурцы в теплице в конце июня быстро идут в рост, выпускают цветы и начинают закладывать первые завязи. Именно в этот момент им особенно нужна грамотная подкормка: без нее кусты могут сбросить часть будущего урожая, начать желтеть или формировать слабые плоды.

На старте цветения растениям важны азот, фосфор, калий, кальций и полезная микрофлора в почве. Азот помогает нарастить крепкие листья и плети, фосфор поддерживает корневую систему, калий отвечает за налив и вкус огурцов, а кальций защищает плоды от деформации и гнили.

Одним из самых простых вариантов для начала сезона считается настой крапивы. Для его приготовления ведро на две трети заполняют измельченной зеленью, заливают теплой водой и оставляют под крышкой на пять-семь дней. Смесь нужно периодически перемешивать. Готовый концентрат разводят водой в пропорции один к десяти и вносят под корень только по влажной земле. На один куст достаточно около литра раствора.

Такой настой дает огурцам азот и железо, помогает быстрее наращивать новые побеги и снижает риск пожелтения листьев. Похожий эффект дает и настой коровяка: половину литра органического удобрения разводят в десяти литрах воды и используют для корневой подкормки после обычного полива.

Если нужны минеральные варианты, можно использовать нитроаммофоску из расчета одна столовая ложка на десять литров воды. Еще один вариант — смесь мочевины с суперфосфатом. Важно не лить такие растворы по сухой земле: сначала кусты поливают теплой водой, а уже потом дают питание, чтобы не обжечь корни.

Зола, кальций и защита корней

Когда на огурцах появляются первые желтые цветки, акцент нужно постепенно смещать в сторону фосфора и калия. Для этого хорошо подходит древесная зола. Фосфор помогает корням работать активнее, а калий нужен для нормального налива плодов, сладости и плотности огурцов.

Зольный раствор готовят из одного стакана просеянной золы и десяти литров горячей воды. Смесь настаивают сутки, после чего осторожно сливают светлую часть без осадка. Поливать огурцы таким раствором можно раз в неделю, чередуя его с травяным настоем. Такое питание помогает цветкам не осыпаться, а завязям — быстрее превращаться в ровные крепкие плоды без пустот внутри.

Отдельно стоит следить за признаками нехватки кальция. Если огурцы начинают расти крючками, становятся похожими на груши, а верхушки кустов скручиваются «лодочкой», растениям может не хватать именно этого элемента. В теплице такая проблема возникает особенно часто из-за жары, перегретой почвы и нерегулярного полива.

Кальций лучше вносить отдельно от сильных доз калия и азота. Для этого используют кальциевую селитру: 20 граммов удобрения растворяют в десяти литрах воды и опрыскивают листья вечером, когда нет прямого солнца. Такая обработка помогает остановить вершинную гниль и улучшить форму новых плодов. Особенно полезна она в жаркие периоды, когда корни хуже усваивают питание из почвы.

Не менее важна и биологическая поддержка грунта. Чтобы корни нормально питались, вокруг них должна работать полезная микрофлора. Препараты на основе сенной палочки помогают защищать корневую шейку от гнилей, а триходерма подавляет часть заболеваний и переводит органику в более доступные для растений формы. Такими растворами грядки проливают примерно раз в две недели. Это делает кусты устойчивее к перепадам температуры, влажности и болезням.

Подкормка во время плодоношения

Когда огурцы начинают массово плодоносить, количество азота лучше уменьшить. Если продолжать активно кормить кусты азотными удобрениями, они могут уйти в зелень: плети и листья будут расти, а урожай окажется слабее. В этот период главным становится калий, потому что он влияет на вкус, размер, плотность и лежкость плодов.

Для подкормки можно использовать сульфат калия: одну-две столовые ложки растворяют в десяти литрах воды и вносят под корень по влажной земле. Также подойдет зольный настой. Комплексные удобрения для тыквенных культур или нитроаммофоску применяют примерно раз в семь-десять дней, ориентируясь на состояние кустов.

Чтобы завязи не осыпались, а плодоношение продолжалось дольше, можно подключить борную кислоту. Обычно берут один-два грамма на десять литров воды и используют раствор для обработки по листу. Бор помогает улучшить опыление и поддерживает образование новых завязей.

Внекорневые подкормки особенно полезны, когда растения испытывают стресс: стоит жара, резко меняется температура, повышается влажность или корни плохо справляются с питанием. По листу можно дать раствор мочевины из расчета 10–15 граммов на десять литров воды, сульфат магния или водорастворимые комплексные удобрения с микроэлементами — бором, железом и магнием.

Опрыскивание проводят вечером или в пасмурную погоду. Если обработать листья под ярким солнцем, можно получить ожоги. В теплице такие подкормки помогают быстрее устранить дефицит питания, укрепить иммунитет огурцов и ускорить формирование плодов.

Для хорошего урожая важно соблюдать и базовый уход. Перед любой подкормкой огурцы нужно поливать теплой отстоянной водой. Органические и минеральные удобрения лучше чередовать, чтобы не перегрузить почву. По листьям можно быстро понять, чего не хватает кустам: желтизна часто говорит о дефиците азота или магния, слабые завязи — о нехватке калия, а кривые плоды — о проблемах с кальцием или поливом.

В жару теплицу нужно регулярно проветривать и усиливать калийные подкормки. После полива и внесения удобрений землю желательно рыхлить или мульчировать, чтобы влага дольше сохранялась у корней. При этом важно не превышать дозировки: избыток азота приводит к жированию кустов, а перекорм может ухудшить качество урожая. Регулярный сбор огурцов также помогает растениям быстрее формировать новые завязи и дольше плодоносить.

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