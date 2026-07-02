«Сутки пью воду»: Власова о похудении за неделю ради пачки балерины

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 46 0

К марафону стройности также присоединились многие другие женщины. Как певице удалось сбросить три с половиной кило всего за неделю?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Певица Власова: ради одного дня в образе балерины пришлось похудеть на 3,5 кило

Чтобы прикоснуться к мечте, многого не нужно — достаточно просто каждый понедельник проводить исключительно на воде. Зато какой результат — стройная фигура и исполнение того, о чем мечталось много лет. Про историю об одном дне балерины рассказала в интервью 5-tv.ru певица, композитор и автор песен Наталия Власова на закрытой премьере кабаре-шоу «Тридевятое царство».

По словам Власовой, она всю жизнь мечтала танцевать, и вот в 47 лет ей наконец-то удалось воплотить мечту в реальность, и побыть один день в образе балерины. Чтобы влезть в пачку самого большого размера, певице пришлось за неделю похудеть на три с половиной килограмма.

«Вот мне сейчас 47 лет, и я всю жизнь мечтала танцевать, и совершенно ничто не помешало мне похудеть на три с половиной килограмма в эфире своих соцсетей, причем, когда мы это делали, я впервые дала обещание на многотысячную аудиторию: „Ребята, я сутки пью воду, потому что у меня нет вариантов“. И я за неделю похудела на три с половиной килограмма, чтобы влезть в самый большой размер пачки, и мы это сделали с Вовой (фотограф Владимир Широков. — Прим. ред.)», — рассказала артистка.

После того, как певица публично заявила о своем намерении во что бы то ни стало похудеть ради того, чтобы примерить на себя образ балерины, к ней присоединились и другие женщины, вдохновленные целеустремленностью Власовой.

«Наташа, а можно мне с вами пить воду?», «А я тоже мечтаю похудеть», «А не могли бы вы за мной присмотреть?», - писали поклонницы в социальных сетях.

После этого у певицы образовалось полноценное сообщество под названием «Красивые привычки с Наталией Власовой», о котором она давно мечтала.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, бывшая участница группы Spice Girls, дизайнер Виктория Бекхэм использует яблочный уксус для снижения веса и улучшения работы пищеварения. Эффективность такого метода на себе также опробовали певицы Шерил Твиди и Кэти Перри, а также актриса Меган Фокс.

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