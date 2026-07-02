Морпехи 61-й бригады отрабатывают штурм на полигоне в тылу СВО

Военнослужащие 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» продолжают боевую подготовку в тыловом районе зоны СВО. На полигоне отрабатываются наступательные действия штурмовых групп на транспорте повышенной проходимости, захват и удержание опорных пунктов противника. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Занятия включают отработку навыков перемещения, контроля неба и зачистки окопов в составе боевых двоек и троек. Доставка групп к позициям условного противника осуществляется на мотоциклах, квадроциклах и мотовездеходах. Военнослужащие на высокой скорости преодолевают открытые участки, отрабатывают спешивание, контроль воздушной обстановки и прицельный огонь внутри опорного пункта.

Полигон оборудован уникальной учебно-материальной базой, полностью повторяющей вражеские позиции: блиндажи, траншеи, подходы и перекрытые щели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.