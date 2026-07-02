В Белгородской области в результате атаки БПЛА погиб мирный житель

Беспилотник ВСУ ударил по частному дому в небольшом населенном пункте Белгородской области, погиб мужчина, его жена была ранена. Об этом сообщили представители оперативного штаба региона в мессенджере «МАКС». В результате детонации беспилотного аппарата дом загорелся. Добровольная пожарная команда помогла сотрудникам МЧС справиться с огнем.

«В селе Малакеево беспилотник ударил по частному дому. Мужчина, находившийся в доме, от полученных травм погиб на месте», — сказано в публикации.

Женщина, по данным оперштаба, получила акубаротравму (повреждение структур среднего и внутреннего уха из-за резкого перепада давления или громкого звука. — Прим. ред.) и ссадины голени. Медики оказали пострадавшей помощь на месте, но она отказалась от госпитализации.

Также на окраине села Зенино во время выполнения служебных задач пострадал боец подразделения «Орлан». Мужчину со слепым осколочным ранением (когда ранящий снаряд или осколок остается в теле. — Прим. ред.) спины сослуживцы отвезли в местное медучреждение. Военнослужащего ждет лечение в стационаре.

Незадолго до этого происшествия в поселке Уразово Белгородской области мужчина погиб из-за попадания беспилотника по автомобилю. В Валуйскую центральную районную больницу также были доставлены трое раненых, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы ПВО в течение трех часов перехватили и ликвидировали пять украинских дронов, летевших в сторону Москвы. Ночью и утром 30 июня на подлете к городу были уничтожены 50 беспилотников ВСУ. В ночь на 29 июня атакам подверглись 13 регионов России, системы ПВО обезвредили более 200 БПЛА. Некоторые из них удалось перехватить над акваториями Черного и Азовского морей.

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