Юноша сделал предложение на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

Полиция Манхэттена остановила перформанс после незаконного восхождения на небоскреб в центре Нью-Йорка.

Двое забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

Фото: www.globallookpress.com/Mario Tumm

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На шпиле Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке юноша сделал предложение руки и сердца

Анжела Николау и Иван Биркус поднялись на вершину Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и развернули на шпиле баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным ABC, акция включала в себя предложение руки и сердца. При этом официальные источники не уточняют, каким образом участникам удалось попасть на верхнюю часть здания.

«Следует подчеркнуть, что смотровая площадка, расположенная на вершине самого известного в мире здания в центре Нью-Йорка, предлагает практичный способ для самых запоминающихся предложений руки и сердца», — подчеркнули в администрации Эмпайр-стейт-билдинга.

Перформанс был прерван сотрудниками полиции Манхэттена. Влюбленных сняли с конструкции здания и задержали. После этого баннер был демонтирован.

Ранее в РИА Новости со ссылкой на полицию Нью-Йорка сообщалм, что на шпиле небоскреба были замечены двое неизвестных. Инцидент зафиксирован 1 июля около полудня по местному времени.

Высота Эмпайр-стейт-билдинг вместе со шпилем составляет около 443 метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в США мужчина тайно снял на видео около 50 женщин в солярии фитнес-клуба. Ему были предъявлены обвинения по тяжким статьям сексуального характера, однако впоследствии наказания он не понес.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Юноша сделал предложение на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке

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