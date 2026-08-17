«Прекратите»: Бузова попросила больше не интересоваться ее здоровьем

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 210 0

Несмотря на серьезную травму, которую артистка получила чуть больше двух месяцев назад, она продолжает вести активный образ жизни.

Ольга Бузова попросила больше не интересоваться ее здоровьем

Фото: /ТАСС

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Тема:
Ольга Бузова

Бузова попросила журналистов и фанатов больше не задавать ей вопросов о здоровье

Телеведущая и певица Ольга Бузова призвала представителей СМИ и фанатов больше не задавать ей вопросов касательно ее здоровья и о реабилитации, которую звезда проходит после травмы ноги. Об этом артистка заявила в беседе с журналистами во время съемок проекта на одном из федеральных каналов.

«Пожалуйста, прекратите спрашивать меня про ножку, я уже просто устала об этом говорить», — процитировал слова Бузовой Telegram-канал «Звездач».

По словам Ольги Бузовой, ей неприятны такие разговоры, так как новостей об ее здоровье за последние пару месяцев стало слишком много.

«Я выступаю, я танцую, есть многое, что я делать не могу, но я устала ныть», — разоткровенничалась певица.

Исполнительница хата «Мало половин» добавила, что рана действительно была глубокая и долго заживала. Из-за этого артистка, по ее словам, пропустила все лето.

Телеведущая получила серьезную травму ноги 12 июня после падения в душе. Ее сразу доставили и провели операцию. Тогда Бузовой наложили более 40 швов. Некоторое время певица передвигалась на костылях.

Ранее в беседе с корреспондентом 5-tv.ru Ольга Бузова рассказала, что ее творчество спасло жизнь человеку. По словам артистки, эта ситуация произошла в 2024 году, а о случившемся она узнала от своей матери.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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