«Это разрыв»: Пригожин предложил Канье Уэсту сделать голограмму Шатунова на концерте

Пригожин предложил Канье Уэсту сделать голограмму Шатунова на концерте в Петербурге

Американский рэпер Канье Уэст мог бы удивить российских зрителей совместным выступлением с отечественными артистами или даже голограммой певца Юрия Шатунова. Такое предложение сделал продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Life.ru.

По мнению Пригожина, Уэст мог бы обратиться к наследию группы «Ласковый май» и использовать образ Шатунова. Среди возможных песен продюсер назвал «И снова седая ночь».

«Канье Уэст по приезде в Петербург может сделать фит с кем угодно из наших артистов. Он может даже сделать голограмму Юры Шатунова, и это будет просто разрыв», — сказал Пригожин.

Продюсер также допустил сотрудничество Уэста с народными артистами России Валерией (настоящее имя — Валерия Перфилова) и Филиппом Киркоровым.

Близкими по духу к Уэсту российскими исполнителями Пригожин назвал рэперов Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), Басту (настоящее имя — Василий Вакуленко) и Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин).

«Это пацаны, которые умеют работать с аудиторией, зарабатывать деньги и выстраивать бизнес-модели», — отметил продюсер.

Канье Уэст планирует провести в Петербурге два концерта — 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена». Организаторы рассчитывают, что за два вечера выступления посетят до 160 тысяч человек. Стоимость билетов составляет от 9 до 160 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Сергей Дворцов назвал других российских артистов, которые могут выступить на разогреве у Уэста. Среди них он упомянул Полину Гагарину, Ани Лорак, заслуженного артиста России Диму Билана и Сергея Лазарева. Также в числе возможных участников шоу оказалась группа «Руки Вверх!».

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